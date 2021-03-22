القوات الأمريكية تجري دورية اعتيادية في محيط مدينة المالكية (ديريك) عند الحدود السورية – التركية بريف الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية اعتيادية، سيرتها القوات الأمريكية في محيط مدينة المالكية (ديريك) الجنوبي، شمال شرق الحسكة عند الحدود السورية – التركية، حيث تألفت الدورية من 4 عربات من نوع “برادلي” برفقة حوامتين، ويأتي ذلك في إطار التحركات الأمريكية الإعتيادية ضمن مناطق شمال وشمال شرق سوريا.

وفي 19 مارس/آذار الحالي، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن دورية أمريكية اعتيادية تجولت في قرية الأقوس بريف الرميلان التابعة لمحافظة الحسكة الحدودية مع تركيا، تزامنًا مع تحليق حوامات أمريكية في سماء المنطقة، وترجل جنود أمريكان برفقة ضابط من 4 مدرعات، والتقوا مع السكان المحليين، وامضوا وقتًا من اللعب مع أطفال القرية، ثم غادروا بعدها.

ويأتي ذلك، في إطار الدوريات الاعتيادية للقوات الأمريكية في المنطقة.