القوات الأمريكية تداهم معبر نهري يصل بمناطق نفوذ الميليشيات الموالية لإيران على ضفاف الفرات الشرقية وتطرد العاملين فيه

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن دورية تابعة للقوات الأمريكية، داهمت معبر نهري على ضفاف الفرات الشرقية في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي، ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حيث يصل المعبر بلدة الحوايج بمناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية في منطقة الميادين، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن عناصر الدورية الأمريكية طردوا جميع العاملين والأهالي المتواجدين ضمن منطقة المعبر، والجدير ذكره أن المعبر متوقف عن العمل.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، كان قد أشار في فبراير/شباط المنصرم، بأن قوات سوريا الديمقراطية داهمت المعابر النهرية في بلدة ذيبان بريف دير الزور، وسحبت أنابيب تم وصلها بين ضفتي النهر، كانت تستخدم لتهريب النفط إلى مناطق سيطرة قوات النظام.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد منعت،

على صعيد متصل، حفرت “قسد” خنادق ورفعت سواتر ترابية على خطوط التماس مع قوات النظام والميليشيات الإيرانية بالقرب من مزاد الصالحية.