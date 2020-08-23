القوات الأمريكية تستقدم 40 شاحنة محملة بعتاد عسكري ولوجستي إلى قواعدها في ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، دخول قافلة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية نحو الأراضي السورية، وذلك عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

وتتألف القافلة من عدة عربات مصفحة عسكرية و40 شاحنة تحمل عتادا عسكريا ومواد لوجستية وصهاريج، حيث اتجهت نحو قاعدة الشدادي وقواعد عسكرية أخرى في محافظة الحسكة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 7 آب/أغسطس، دخول مدرعات أمريكية إلى مناطق شمال شرق سورية قادمة من إقليم كردستان العراق، حيث توجهت نحو القاعدة الأمريكية في منطقة رميلان بريف الحسكة.