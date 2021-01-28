القوات الأمريكية تسير دورية اعتيادية في ريف الحسكة

تجولت عربات أمريكية ضمن دورية اعتيادية، اليوم، في منطقة الكوجرات النفطية بريف المالكية، وتوقفت لأكثر من نصف ساعة في قرية كرزيرو جنوب البلدة والتي تتواجد فيها محطة نفطية.

وتتألف الدورية من مدرعتين وخمس مركبات “برادلي” القتالية، وعادت بعدها إلى قواعدها في بلدة رميلان النفطية.

ويأتي ذلك، ضمن الجولات الاعتيادية ضمن مناطق نفوذ “قسد” لضبط الأمن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 26 يناير/كانون الثاني، دورية أمريكية مؤلفة من مدرعات، إضافة إلى 4 سيارات لقوات سوريا الديمقراطية، تجولت ليلًا في بلدة الشحيل بريف ديرالزورالشرقي، وتفقدو نهر الفرات أيضًا.

ونشر المرصد السوري في 12 ديسمبر/كانون الأول، القوات الأمريكية سيرت دورية مؤلفة من عدة مدرعات وعربات “برادلي” القتالية، برفقة عربة لقسد في محيط حقول النفظ في منطقة رميلان بريف المالكية “ديريك” شمالي شرقي الحسكة.

وكان المرصد السوري قد رصد في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، دورية عسكرية سيرتها القوات الأمريكية في محيط مدينة رميلان شمالي الحسكة، وذلك في إطار تحركاتها الاعتيادية في المنطقة.