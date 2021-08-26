القوات الأمريكية تسير دورية اعتيادية قرب مثلث الحدود السورية-التركية-العراقية

محافظة الحسكة: سيرت القوات الأميركية، صباح اليوم الخميس، دورية أميركية في ريف مدينة المالكية (ديريك) أقصى شمال شرقي سوريا عند مثلث الحدود السورية التركية العراقية.

وتتألفت الدورية من أربع مدرعات عسكرية دون غطاء جوي في ريف مدينة ديرك الشمالي، واتجهت الدورية إلى الجسر الروماني الأثري على الحدود السورية-التركية عند قرية عين ديوار شمالي ديرك وتوقفت لنحو ساعة هناك قبل أن تتجه لمزار “الشهيد خبات”.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 24 آب، عربات أمريكية اتجهت إلى مدينة المالكية (ديريك) والمناطق الحدودية مع تركيا قرب بلدة عين ديوار.