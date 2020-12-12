القوات الأمريكية تسير دورية عسكرية تحوي مدرعات وعربات “برادلي” في محيط الحقول النفطية بمنطقة رميلان في ريف الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تسيير القوات الأمريكية دورية مؤلفة من عدة مدرعات وعربات “برادلي” القتالية، برفقة عربة لقسد في محيط حقول النفظ في منطقة رميلان بريف المالكية “ديريك” شمالي شرقي الحسكة.

وكان المرصد السوري قد رصد في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، دورية عسكرية سيرتها القوات الأمريكية في محيط مدينة رميلان شمالي الحسكة، وذلك في إطار تحركاتها الاعتيادية في المنطقة.