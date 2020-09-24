القوات الأمريكية تسير دورية عسكرية في محيط بلدة تل براك شمال شرق الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية سيرتها القوات الأمريكية في محيط بلدة تل براك شمال شرق الحسكة، في إطار تحركاتها الاعتيادية في المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 16 سبتمبر، دورية عسكرية أمريكية تمركزت على طريق االـ”M4″ قرب بلدة القحطانية بريف القامشلي، لمنع عبور العربات الروسية من الطريق، تزامنا مع تحليق لمروحيتين أمريكيتين ومروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة، يأتي ذلك في ظل التوترات الروسية والمشاحنات بين القوات الروسية والأمريكية في مناطق شمال وشرق سوريا.