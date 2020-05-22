القوات الأمريكية تسير دورية عسكرية في الشدادي جنوب مدينة الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تسيير القوات الأمريكية لدورية اعتيادية شمال شرق سوريا، حيث تجولت العربات الأميركية اليوم الجمعة، في بلدة الشدادي ضمن الريف الجنوبي لمدينة الحسكة، وذلك في ظل النشاط اليومي للقوات الأمريكية في تلك المنطقة.

ورصد المرصد السوري في الـ 16 من الشهر الجاري، دورية عسكرية تابعة للقوات الأمريكية، تجولت في منطقة المالكية/ديريك بريف الحسكة الشمالي الشرقي، وذلك في إطار النشاط اليومي للقوات الأميركية في تلك المنطقة.