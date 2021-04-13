القوات الأمريكية تسيّر دورية اعتيادية وتلتقي عددًا من الأهالي في ريف المالكية (ديريك) شمال شرقي سوريا

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية اعتيادية سيرتها القوات الأمريكية، في قرية عين ديوار وبعض المناطق الأُخرى في ريف المالكية(ديريك) شمال شرقي سوريا، عند الحدود السورية – التركية، حيث تألفت الدورية من 4 مدرعات، حيث التقى عناصر الدورية بعدد من الأهالي أثناء قيامهم بالدورية، قبل أن يعودوا إلى مطار قاعدتهم العسكرية في مطار “روبايا الزراعي”.

وفي 7 أبريل/نيسان الحالي، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خروج القوات الأميركية بدورية اعتيادية في ريف الحسكة، حيث انطلقت 4 مدرعات من مطار روباريا واتجهت نحو القرى الواقعة بريف المالكية (ديريك) قرب الحدود مع تركيا، وسط تحليق لمروحيتين اثنتين تابعتين للتحالف في أجواء المنطقة، ورصد المرصد السوري في الثالث من الشهر الجاري، دورية مؤلفة من 4 مدرعات “برادلي” سيرتها القوات الأمريكية في قرية “خانه سري” ومن ثم اتجهت نحو منطقة “الحقول النفطية” في منطقة الكوجرات بريف مدينة المالكية(ديريك) الجنوبي قرب الحدود السورية – التركية بريف