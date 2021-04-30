القوات الأمريكية تسيّر دورية اعتيادية في ريف المالكية (ديريك) عند الحدود السورية – التركية شمال شرق سوريا

محافظة الحسكة: رصد نشطاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية مؤلفة من 4 مدرعات، برفقة حوامتين، سيرتها القوات الأمريكية بريف بلدة المالكية (ديريك) الشمالي، واتجهت الدورية إلى عين ديوار ومن ثم إلى جسر الروماني الأثري على الحدود السورية – التركية.

وفي 19 أبريل/نيسان، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، . تسيير القوات الأميركية لدورية جديدة بريف المالكية (ديريك) ضمن محافظة الحسكة، حيث جابت 4 مدرعات أميركية قرية عين ديوار ومحيطها قرب الحدود السورية-التركية، قبل أن تعود لقواعدها، بعد ذلك جاءت دورية عسكرية روسية مؤلفة من 3 مدرعات وتجولت في المنطقة ذاتها ووصلت إلى الجسر الروماني الآثري عند الحدود السورية-التركية، قبل أن تعود أدراجها في القامشلي.