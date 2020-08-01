القوات الأمريكية تسيّر دورية اعتيادية في ريف القحطانية شرقي القامشلي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية اعتيادية مؤلفة من 4 مدرعات سيرتها القوات الأمريكية من قُرى بكروغلي مرورا بديرنا آغي واتجهت إلى قرية باترزان بمنطقة آليان التابعة لناحية القحطانية في ريف القامشلي الشرقي، وذلك ضمن دورياتها الاعتيادية في المنطقة.

وكان المرصد السوري رصد في 29 يوليو/تموز المنصرم، قيام القوات الأمريكية بنصب حاجز عسكري في محيط مدينة المالكية (ديريك) شمال سرق الحسكة، وذلك لاعتراض الدوريات الروسية في المنطقة، في ظل التوتر المتواصل ما بين القوتين ضمن مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية.