القوات الأمريكية تسيّر دورية عسكرية اعتيادية بمحيط مدينة المالكية (ديريك) في ريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية عسكرية اعتيادية، سيرتها القوات الأمريكية في محيط مدينة المالكية(ديرك) شمالي شرقي سورية، في إطار تحركاتها الاعتيادية في المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، دورية عسكرية سيرتها القوات الأمريكية في بلدة المالكية، ثم اتجهت إلى نقطة لقوات النظام في محيط عين ديوار بريف بلدة المالكية وتبادلو الحديث مع عناصر النظام، قبل أن تغادر المنطقة، بالتزامن مع تحليق مروحيات تابعة للتحالف الدولي في أجواء المنطقة.