القوات الأمريكية تسيّر دورية عسكرية اعتيادية في محيط مدينة الشدادي جنوب الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، دورية عسكرية سيرتها القوات الأمريكية في محيط مدينة الشدادي جنوب مدينة الحسكة، ضمن إطار تحركاتها الاعتيادية في المنطقة، ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن دورية أمريكية عمدت إلى مطاردة دورية روسية في محيط بلدة القحطانية “تربه سبي” في ريف مدينة القامشلي الشرقي، تزامنا مع تحليق لمروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة، وذلك في إطار التوترات الاعتيادية بين القوات الروسية والأمريكية في مناطق شمال شرق سورية.

وكان المرصد السوري قد نشر في 19 أغسطس، ثلاثة مدرعات أمريكية رفقة سيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، زارت قرية “دير غصن” الواقعة في ريف القحطانية، بريف مدينة القامشلي أقصى شمال شرق سورية عند الحدود “التركية – السورية”، حيث التقت القوات الأمريكية عددا من الأهالي و”طمأنتهم” بأنها باقية في المنطقة، بالإضافة لقيام عناصر القوات الأمريكية بالتقاط صور تذكارية مع الأطفال في القرية.