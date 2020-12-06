القوات الأمريكية تسيّر دورية عسكرية بمحيط مدينة رميلان شمالي شرقي الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية عسكرية سيرتها القوات الأمريكية في محيط مدينة رميلان شمالي الحسكة، وذلك في إطار تحركاتها الاعتيادية في المنطقة.

ونشر المرصد السوري في21 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أن القوات الأمريكية، سيرت دورية اعتيادية تتألف من 6 عربات عسكرية في بلدة تل تمر الاستراتيجية بريف الحسكة، برفقة سيارة عسكرية لـ”قسد”، وتوقفت الدورية عند مدخل البلدة لساعات، ثم انسحبت وعادت إلى القاعدة الأمريكية في “قسرك”.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، دورية أمريكية مكونة من مدرعات “برادلي” وعربات عسكرية تمركزت في محطة “حمزة بك” النفطية بمنطقة الكوجرات في ريف المالكية (ديريك) والتابعة لمديرية حقول النفط في رميلان.