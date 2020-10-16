القوات الأمريكية تسيّر دورية عسكرية في بلدة المالكية (ديريك) ومحيطها بريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية عسكرية سيرتها القوات الأمريكية في بلدة المالكية، ثم اتجهت إلى نقطة لقوات النظام في محيط عين ديوار بريف بلدة المالكية وتبادلو الحديث مع عناصر النظام، قبل أن تغادر المنطقة، بالتزامن مع تحليق مروحيات تابعة للتحالف الدولي في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان،يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول، تسيير القوات الأميركية لدورية جديدة لليوم الثاني على التوالي، في منطقة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي، حيث انطلقت الدورية من مطار رميلان الذي تتخذه القوات الأميركية كقاعدة لها، وتوجهت الدورية نحو بلدة القحطانية شرقي القامشلي.