القوات الأمريكية تسيّر دورية عسكرية في حي غويران بمدينة الحسكة

في إطار تحركاتها الإعتيادية ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية شمال وشرق سوريا، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية عسكرية اعتيادية سيرتها القوات الأمريكية في حي غويران بمدينة الحسكة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 24 سبتمبر الجاري، دورية سيرتها القوات الأمريكية في محيط بلدة تل براك شمال شرق الحسكة، في إطار تحركاتها الاعتيادية في المنطقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في 16 سبتمبر، دورية عسكرية أمريكية تمركزت على طريق الـ”M4″ قرب بلدة القحطانية بريف القامشلي، لمنع عبور العربات الروسية من الطريق، تزامنا مع تحليق لمروحيتين أمريكيتين ومروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة، يأتي ذلك في ظل التوترات الروسية والمشاحنات بين القوات الروسية والأمريكية في مناطق شمال وشرق سوريا.