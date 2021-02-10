القوات الأمريكية تسيّر دورية عسكرية يرافقها عربة لقسد في منطقة الكوجرات النفطية بريف المالكية (ديريك) بريف الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية عسكرية اعتيادية مؤلفة من 3 مدرعات يرافقها عربة لقسد سيرتها القوات الأمريكية في منطقة الكوجرات النفطية بريف مدينة المالكية (ديريك) ضمن ريف الحسكة، وذلك في إطار تحركاتها الإعتيادية في المنطقة.

وكان المرصد السوري قد رصد في الـ 7 من فبراير/شباط الجاري، دورية عسكرية مؤلفة من 5 مدرعات سيرتها القوات الأمريكية على طريق الـ M4 في ريف بلدة تمر شمال شرقي الحسكة، وصولا إلى قرية غبيش وبعض المناطق المحيطة بها، ومن ثم عادت وتمركزت على مدخل بلدة تل تمر، حيث رافقتها عربة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية أثناء قيامها بالدورية الاعتيادية.