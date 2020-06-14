“القوات الأمريكية” تسيّر دورية عسكرية منفردة في الشدادي جنوب مدينة الحسكة

في مشهد اعتيادي، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن “القوات الأمريكية” سيرت دورية عسكرية بمفردها، في بلدة الشدادي جنوب مدينة الحسكة.

وأشار المرصد السوري يوم الأمس، إلى أن دورية روسية مؤلفة من 8 عربات عسكرية، توجهت من القامشلي إلى تل تمر، وعبرت من حواجز القوات الأمريكية المتواجدة على طريق “M4” قرب “تل البيدر” دون التوقف عندها، لتقوم 4 عربات أمريكية بمطاردة الروس على بعد 200 متر فقط من القاعدة الأمريكية المتواجدة في “تل البيدر”، ولا يزال التوتر متواصلا بين الطرفين حتى اللحظة.