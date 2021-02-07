القوات الأمريكية تسيّر دورية منفردة على طريق الـ M4 بريف بلدة تل تمر شمال شرقي الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، دورية عسكرية مؤلفة من 5 مدرعات سيرتها القوات الأمريكية على طريق الـ M4 في ريف بلدة تمر شمال شرقي الحسكة، وصولا إلى قرية غبيش وبعض المناطق المحيطة بها، ومن ثم عادت وتمركزت على مدخل بلدة تل تمر، حيث رافقتها عربة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية أثناء قيامها بالدورية الاعتيادية.

وكان المرصد السوري قد رصد يوم أمس، دورية أميركية جرت في منطقة كوجرات التابعة للمالكية (ديريك) عند الحدود السورية – التركية، وسط تحليق لطيران التحالف في الأجواء، على صعيد متصل سيرت القوات الروسية دورية في المنطقة الحدودية هناك.