القوات الأمريكية تمنع دورية روسية من دخول مطار زراعي يستخدمه التحالف الدولي في ريف المالكية (ديريك)

أبلغت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات الأمريكية منعت القوات الروسية من الدخول إلى مطار زراعي، يستخدمه التحالف الدولي في قرية “روباريا” بريف المالكية(ديريك) شمال شرق الحسكة، حيث اتجهت القوات الروسية عقب الحادثة إلى سد سيفان الواقع غربي قرية “روباريا”.

وكان المرصد السوري قد رصد في 29 يوليو، المنصرم، قيام القوات الأمريكية بنصب حاجز عسكري في محيط مدينة المالكية (ديريك) شمال سرق الحسكة، وذلك لاعتراض الدوريات الروسية في المنطقة، في ظل التوتر المتواصل ما بين القوتين ضمن مناطق سيطرة قوات سورية الديمقراطية.