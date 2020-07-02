القوات الأمريكية تنشئ قاعدة عسكرية ومهبطا للحوامات وطائرات الشحن شرق الحسكة 

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن القوات الأمريكية حولت مطار زراعي في ريف اليعربية (تل كوجر) شرق الحسكة إلى قاعدة عسكرية لها، إضافة إلى إنشاء مهبط للحوامات وطائرات الشحن.

كما حصنت القاعدة الجديدة بالكتل الاسمنتية والسواتر الترابية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، دخول رتل أمريكي إلى شمال شرق سورية، عبر معبر الوليد قادما من إقليم كردستان العراق، وتوجه الرتل إلى مدينة الشدادي في ريف الحسكة، ثم انطلق إلى قاعدة قسرك.

ويتألف الرتل من 19 آلية بينها 13 شاحنة تحمل موادا لوجستية وعسكرية و5 عربات مصفحة لحماية الرتل.