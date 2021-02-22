المرصد السوري لحقوق الانسان


القوات الأمريكية والروسية تسيّر دوريتين منفصلتين في محيط المالكية “ديريك” شمال شرق الحسكة

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري، تسيير القوات الأمريكية والروسية دوريتان منفصلتان بريف منطقة المالكية “ديريك”، الشمالي والشرقي، شمال شرق الحسكة.

وأشار المرصد السوري في ال 19 من فبراير/ شباط الجاري إلى تسيير القوات الأمريكية لدورية عسكرية مؤلفة من 4 مدرعات، حيث جابت مناطق ديرنا آغي “ديرغصن” بمنطقة آليان قرب الحدود السورية – التركية بريف الحسكة، ومن ثم اتجهت الدورية إلى مدينة الرميلان وناحية كركرلكي في ريف القامشلي.

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