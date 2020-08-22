القوات الأمريكية و”قسد” تعتقل عنصرا سابقا في تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف دير الزور

اعتقل عناصر من القوات الأمريكية و”قسد”، عنصرا سابقا في قوات سوريا الديمقراطية بعد انشقاقه عن تنظيم “الدولة الإسلامية”، من المكان الذي يعمل به بالقرب من جسر مدينة البصيرة في ريف دير الزور الشرقي، واقتادوه إلى منزله في قرية الزر بريف ديرالزور الشرقي، ثم اقتادوه إلى جهة مجهولة بعد تفتيش منزله.

يذكر أن المعتقل كان عنصرا سابقا في تنظيم “الدولة الإسلامية” قبل انخراطه في صفوف “قسد” ثم اعتزل بعد سجنه وتعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة في قرية الرز.

ويتواصل الانفلات الأمني ويتركز في ريف دير الزور ضمن مناطق نفوذ “قسد”، حيث تنشط خلايا “التنظيم” التي تستهدف قوات سوريا الديمقراطية والنقاط الأمنية هناك.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، اليوم، مقتل عامل بلدية “كومين” ضمن مناطق قوات سوريا الديمقراطية جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، أثناء تواجده في سوق لبيع المواشي في قرية “جمة” الواقعة في القسم الشرقي لمحافظة دير الزور.