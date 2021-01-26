القوات الأمريكية و”قسد” يسيران دورية ليلية لضبط الأمن في ريف دير الزور 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دورية أمريكية مؤلفة من مدرعات، إضافة إلى 4 سيارات لقوات سوريا الديمقراطية، تجولت ليلًا في بلدة الشحيل بريف ديرالزورالشرقي، وتفقدو نهر الفرات أيضًا.

ويأتي ذلك، ضمن جولاتهم العامة في المنطقة والاعتيادية لضبط الأمن.

ونشر المرصد السوري في 12 ديسمبر/كانون الأول، القوات الأمريكية سيرت دورية مؤلفة من عدة مدرعات وعربات “برادلي” القتالية، برفقة عربة لقسد في محيط حقول النفظ في منطقة رميلان بريف المالكية “ديريك” شمالي شرقي الحسكة.

وكان المرصد السوري قد رصد في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، دورية عسكرية سيرتها القوات الأمريكية في محيط مدينة رميلان شمالي الحسكة، وذلك في إطار تحركاتها الاعتيادية في المنطقة.