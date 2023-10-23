القوات الأميركية تسقط 3 طائرات مسيرة تابعة للميليشيات الإيرانية هاجمت قاعدة التنف

تمكنت القوات الأميركية من إسقاط طائرات مسيّرة تابعة للميليشيات الإيرانية، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن طائرة مسيّرة هاجمت ظهر اليوم الاثنين، قاعدة التنف الواقعة بمنطقة الـ 55 كيلومتر عند الحدود السورية – العراقية – الأردنية، وتمكنت القوات الأميركية من إسقاطها على مسافة بعيدة من القاعدة، وتزامن هذا الهجوم، مع هجوم آخر جرى بطائرتين مسيّرتين حاولت الهجوم على قاعدة تابعة للقوات الأميركية عند الحدود الأردنية شرقي مخيم الركبان بنحو 4 كلم، وتمكنت القوات الأميركية من إسقاطها أيضاً على بعد 3 كلم من المخيم، بينما لم ترد معلومات حتى اللحظة إذا حول مصدر انطلاق هذه المسيّرات.

ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه خلال 5 أيام.

ففي 19 تشرين الأول الجاري، هاجمت 3 طائرات مسيرة تابعة للميليشيات الإيرانية، قاعدة التنف التابعة لقوات “التحالف الدولي” ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر عند الحدود السورية – العراقية – الأردنية، وأدى الهجوم إلى إسقاط قوات “التحالف الدولي” لاثنين من المسيرات بينما استهدفت واحدة القاعدة، ما أدى لأضرار مادية، وإصابة اثنين من قوات التحالف.

وأشار المرصد السوري صباح اليوم، إلى أن قوات التحالف الدولي تواصل استنفارها ضمن قاعدة التنف الواقعة ضمن منطقة الـ 55 كيلومتر عند الحدود السورية – العراقية – الأردنية، هذا الاستنفار المتواصل منذ نحو 5 أيام يتمثل برفع الجاهزية القصوى للقوات في القاعدة وتكثيف المناوبات ومراقبة محيط قاعدة التنف تحسباً من أي هجوم جديد تنفذه الميليشيات التابعة لإيران على القاعدة