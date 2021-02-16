القوات الأميركية تسير دوريات مكثفة عند الحدود مع تركيا بريف الحسكة.. وممثلين عن التحالف يجتمعون مع “مجلس دير الزور العسكري” لمناقشة الوضع الأمني

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن بلدة صور الواقعة بريف دير الزور الشمالي، شهدت اليوم الثلاثاء اجتماعاً بين قيادة مجلس دير الزور العسكري من جانب، وممثلين عن قوات التحالف الدولي، وذلك بغية مناقشة الوضع الأمني في المنطقة، وفي سياق متصل، رصد المرصد السوري دوريات أميركية مكثفة في منطقة المالكية (ديريك) بريف الحسكة، حيث تجولت عند الحدود مع تركيا قرب منطقة عين ديوار وسط تحليق لمروحيات أميركية في الأجواء.

ونشر المرصد السوري قبل 3 أيام، أن القوات الأمريكية سيرت دورية عسكرية في ريف الحسكة، تتألف من 4 مدرعات، انطلقت من بلدة المالكية وتوجهت نحو ريفها الغربي ومن ثم إلى معبر سيمالكا الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

كما تجولت 4 عربات مصفحة لـ”التحالف الدولي” في ريف الحسكة، مساء اليوم، انطلقت من مطار بلدة المالكية وتوجهت إلى قاعدتها العسكرية في مطار “روباريا” الذي يستخدمه “التحالف الدولي” مهبطًا للطائرات.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان من ريف الحسكة قد أفادت قبل 4 أيام، بأن القوات الأميركية عمدت اليوم الجمعة إلى إعادة تموضع شرقي الحسكة، حيث قامت بإفراغ نقاطها في صوامع تل علو ضمن منطقة اليعربية، وانتقلت إلى القاعدة العسكرية التي قامت بإنشائها قبل أشهر، وذلك في إطار التحركات المتواصلة للأميركان في منطقة شمال شرق سورية، حيث كان المرصد السوري نشر في الثاني من شهر تموز من العام 2020، أن القوات الأمريكية حولت مطار زراعي في ريف اليعربية (تل كوجر) شرق الحسكة إلى قاعدة عسكرية لها، إضافة إلى إنشاء مهبط للحوامات وطائرات الشحن.

كما حصنت القاعدة الجديدة بالكتل الاسمنتية والسواتر الترابية.