القوات الإسرائيلية تلقي منشورات تحذيرية في ريف القنيطرة

محافظة القنيطرة: ألقت القوات الإسرائيلية منشورات ورقية تحذيرية لرعاة المواشي في قرية الحميدية بريف القنيطرة.

وجاء في مضمون المنشورات:” إلى رعاة الأغنام، نود أن نحذر رعاة الأغنام أن الاقتراب من البراميل أو التجول قرب منطقة الخط قد يعرضكم للخطر ويضر مصدر رزقكم، عليكم الالتزام بالتعليمات حفاظاً على سلامتكم”.

وفي 3 نيسان الجاري، ألقت القوات الإسرائيلية منشورات ورقية على قرية كويا بريف درعا، حذرت فيها السكان من استخدام طريق الوادي-الشريعة.

وجاء في مضمون المنشورات: “إلى كل سكان قرية كويا والمنطقة، نود أن نعلمكم أنه بعد ما حدث في قريتكم، يُمنع عليكم التجول مسلحين في منطقة القرية وما حولها، كما يُمنع عبور طريق الوادي- الشريعة، الذي يتضمن علامة X باتجاه حوض اليرموك. نحذّركم، وعليكم اتباع التعليمات للحفاظ على النظام”.