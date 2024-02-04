القوات البرية التركية والفصائل الموالية لها تقصفان 3 مناطق بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، بالمدفعية الثقيلة محيط قريتي الشيخ عيسى وحربل بريف حلب الشمالي وبيته بناحية شيراوا بريف عفرين ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية.

وأشار المرصد السوري في 30 من كانون الثاني الفائت، إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بالمدفعية الثقيلة محيط مدينة تل رفعت والشيخ عيسى ومنغ، ضمن مناطق انتشار “القوات الكردية” والنظام في ريف حلب الشمالي.