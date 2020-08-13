القوات التركية المتمركزة في جرابلس تقصف مناطق بريف عين العرب (كوباني)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط خمسة قذائف صاروخية على بلدة شيوخ الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات في ريف مدينة عين العرب (كوباني)، مصدرها القواعد التركية في “جرابلس” بريف حلب الشمالي الشرقي، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري قد وثّق في 24 يونيو المنصرم، مقتل 5 بينهم 3 نساء بينهن عضو منسق مؤتمر ستار للمرأة التابع لـ”الإدارة الذاتية”، جراء استهداف طائرة مسيرة تركية استهدفت منزلا يضم اجتماعا لمؤتمر خاص بالمرأة، في قرية حلنج بالقرب من الحدود مع تركيا، في ريف كوباني شرق حلب.