القوات التركية تجدد استهدافها لمناطق انتشار القوات الكردية وتقصف 6 قرى في ريف حلب

محافظة حلب: جددت القوات التركية قصفها بالأسلحة الثقيلة على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث سقطت قذائف المدفعية التركية على 6 قرى وهي: زويان النيربية الشعالة.

كما طال القصف أيضًا طريق أم حوش وحربل و أم القرى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء وفجر اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مناطق انتشار القوات الكردية في سموقة وسد الشهباء بريف حلب الشمالي، كما قصفت مناطق أخرى في قرى كورهيوك وقرت ويرات والكاوكلي بريف مدينة الباب شرقي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية، وذلك في استمرار الرد الانتقامي التركي على مقتل عدد من جنودها قبل أيام، ونشر المرصد السوري مساء أمس، أن القوات التركية جددت قصفها بالقذائف المدفعية والصاروخية على مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية، حيث طال القصف قريتي علقمية ومرعناز في ناحية شرا بمنطقة عفرين في ريف حلب الشمالي.