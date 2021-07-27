القوات التركية تجدد القصف البري على مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب

محافظة حلب: جددت القوات التركية قصفها بالقذائف المدفعية والصاروخية على مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية، حيث طال القصف قريتي علقمية ومرعناز في ناحية شرا بمنطقة عفرين في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، صباح اليوم الثلاثاء، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية على مناطق انتشار القوات الكردية في تنب وكشتعار ومناطق أُخرى بريف حلب الشمالي، كما ردت القوات الكردية باستهداف أطراف مدينة إعزاز الغربية مما أدى إلى إصابة مدني بجروح طفيفة.