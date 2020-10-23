القوات التركية تجدد قصفها البري على عين عيسى الخاضعة لسيطرة قسد شمالي الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية على مناطق في بلدة عين عيسى، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية وقوات النظام بريف الرقة الشمالي، حيث سقطت قذائف صاروخية قبيل منتصف ليل أمس عند مناطق سكنية في البلدة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن إصابات.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية، استهدف حاجز لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، في منطقة عين عيسى شمالي الرقة، ما أدى إلى إصابة اثنين من المدنيين كانوا بالقرب من الحاجز.