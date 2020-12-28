القوات التركية تجدد قصفها البري على محاور شمال شرق عين عيسى

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مناطق نفوذ قسد ضمن محوري جهبل والمشيرفة بريف عين عيسى الشمالي الشرقي، شمالي الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق، مقتل 4 عناصر في صفوف قوات سوريا الديقمراطية وإصابة 7 عناصر آخرين، جراء القصف التركي والاشتباكات مع الفصائل الموالية لأنقرة على جبهات جهبل والمشرفة وصيدا ومعلق بعد منتصف الليل، كما قتل 6 مقاتلين من الفصائل بالاشتباكات ذاتها، وكان المرصد رصد بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، هجوماً جديداً للفصائل الموالية لأنقرة على محاور بريف عين عيسى شمالي الرقة، حيث دارت اشتباكات عنيفة بينها وبين قوات سوريا الديمقراطية على محوري صيدا و معلق، في محاولة من الفصائل بإسناد صاروخي تركي للوصول إلى طريق الحسكة – حلب الدولي وقطعه، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية في صفوف الطرفين، يذكر أن قسد تمكنت من صد الهجوم قبيل الفجر.

ونشر المرصد السوري قبل قليل، أن بلدة عين عيسى الواقعة في ريف الرقة الشمالي تتسيد المشهد في الوقت الحالي، في ظل التصعيد التركي الكبير منذ بدايات شهر تشرين الثاني الفائت، في محاولة لقطع طريق الحسكة – حلب الدولي، ويتزامن ذلك مع مفاوضات مستمرة بين الجانب الروسي وقوات سوريا الديمقراطية حول تسليم البلدة لقوات النظام، لمنع التقدم التركي، حيث تضاربت الأنباء حول طبيعة الاتفاق، فيما إذا كانت قسد ستنسحب شكلياً من المنطقة أو ستنسحب بشكل فعلي، وقالت مصادر المرصد السوري أنه من الصعب أن تنسحب قسد بهذه البساطة لاسيما من عين عيسى التي تملك أهمية استراتيجة بارزة ومركز ثقل كبير جداً لقسد.