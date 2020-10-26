القوات التركية تجدد قصفها البري على مناطق انتشار القوات الكردية شمالي مدينة حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية، مستهدفة مناطق في قريتي حربل وشيخ عيسى الواقعتين ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية بريف حلب الشمالي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري يوم أمس الأول، أن القوات التركية، قصفت محيط مدينة تل رفعت وقرية مرعناز ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، كما قصفت بعدة قذائف مواقع في خط الساجور ضمن مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري التابع لقسد بريف حلب الشرق