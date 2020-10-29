القوات التركية تجدد قصفها البري على مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط قذائف صاروخية، أطلقتها قوات مجلس الباب العسكري على قرية شويحة بريف مدينة الباب شمال شرقي حلب، كما جددت القوات التركية قصفها الصاروخي بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، على مواقع القوات الكردية بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، بين مجلس الباب العسكري التابع لـ”قسد” من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محاور قريتي البوغاز والعمجي غربي ناحية العريمة بريف مدينة الباب شرقي حلب، تزامناً مع قصف من القواعد العسكرية التركية في ريف حلب يستهدف منطقة الاشتباكات.