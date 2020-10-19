القوات التركية تجدد قصفها الصاروخي على مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية في محيط عين عيسى شمالي الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد عصر اليوم الاثنين، قصفاً صاروخياً تنفذه القوات التركية على مناطق في قرية صور الواقعة بمحيط بلدة عين عيسى شمالي الرقة، والتي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث سقطت أكثر من 16 قذيفة صاروخية حتى اللحظة على مناطق في القرية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، مستهدفة مناطق في قريتي دبس وهوشان الخاضعتين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

كما كان المرصد السوري رصد قبل 3 أيام، سقوط عدة قذائف صاروخية مصدرها القوات التركية على محيط مخيم “عين عيسى” في الريف الشمالي لمحافظة الرقة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.