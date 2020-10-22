القوات التركية تجدد قصفها الصاروخي على مناطق نفوذ القوات الكردية شمالي مدينة حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، تجدد القصف الصاروخي التركي على مناطق نفوذ القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث استهدفت المدفعية التركية بأكثر من 20 قذيفة صاروخية أماكن في منطقتي أم حوش وأم حربل شمالي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري مساء أمس، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية، مستهدفة مواقع القوات الكردية وقوات النظام في قرى مرعناز وشوارغة وقلعة شوارغة وعلقمية ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 18 أكتوبر/تشرين الأول، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قريتي مرعناز والمالكية الخاضعتين لسيطرة القوات الكردية بريف حلب الشمالي.