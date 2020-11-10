القوات التركية تجدد قصفها الصاروخي على ريف أبو رأسين (زركان) وسط حركة نزوح متصاعدة لأهالي المنطقة على خلفية القصف

جددت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفها الصاروخي على مناطق في ريف أبو رأسين “زركان”، حيث استهدفت بعد منتصف الليل وفجر اليوم، مناطق في قرى مطمورة وتل حرمل ودادا عبدال وعنيق الهوى ومزرعة جحي بوبي وصفا وبسيس ونويحات وأسدية، ما أدى لأضرار مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين، وسط نزوح لأهالي تلك القرى نحو الريف الشرقي لأبو رأسين.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قد قصفا بالمدفعية الثقيلة، قرى الصفا والبسيس ودادا عبدال في ريف أبو راسين ورأس العين شمالي الحسكة.

كما ردت “قسد” على تجمعات الفصائل الموالية لتركيا والقواعد التركية في قرى ديري وباب الخير والداودية ومحيط قرية أم عشبة ومزارع أخرى ضمن مناطق “نبع السلام” في الريف ذاته.

وشهدت تلك القرى استنفاراً عسكرياً لـ”قسد”، تزامناً مع حركة نزوح للأهالي إلى أماكن أكثر أمناً في الريف الشرقي لناحية أبو راسين، ولحقت أضرار كبيرة بالمنازل نتيجة القصف التركي.