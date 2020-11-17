القوات التركية تجدد قصفها الصاروخي على مناطق انتشار القوات الكردية ضمن ريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عصر اليوم الثلاثاء، قصفا صاروخيا نفذته القوات التركية، مستهدفة مناطق في قرية البيلونية الخاضعة لسيطرة القوات الكردية بريف حلب الشمالي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري يوم أمس الأول، أن الفصائل الموالية لتركيا، نفذت عملية تسلل إلى مواقع القوات الكردية في بلدة كلجبرين بريف حلب الشمالي، وتمكنت من قتل وإصابة عدد من القوات الكردية، بالإضافة إلى أسر عنصرين منهم.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية استهدفا بالمدفعية الثقيلة، قرى المالكية ومرعناز وشوارغة وقلعة شوارغة بريف حلب الشمالي، تزامناً مع اشتباكات متقطعة بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا على محاور القتال.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق، استشهاد مواطنة قبل يومين جراء إصابتها برصاص قناص القوات الكردية بالقرب من قرية مرعناز ضمن ريف حلب الشمالي، حيث كانت المرأة تعمل بقطاف الزيتون ضمن أرض زراعية عند خطوط التماس بين القوات الكردية والفصائل الموالية لأنقرة.