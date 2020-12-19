القوات التركية تجدد قصفها الصاروخي على مواقع القوات الكردية بريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث طال القصف محيط مطار منغ العسكري ومحيط تل رفعت ومواقع أخرى في المنطقة، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد الأسبوع الفائت، قصفاً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، استهدف قرى عقلمية والمالكية ومرعناز التابعة لناحية شران ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب، تزامناً مع اشتباكات متقطعة تجري بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى على تلك المحاور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

والجدير بالذكر أن محاور التماس في ريف حلب الشمالي تشهد اشتباكات وقصف متبادل بين القوات الكردية والفصائل الموالية لتركيا لليوم الثالث على التوالي