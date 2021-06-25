القوات التركية تجدد قصفها الصاروخي على مناطق قسد في ريف مدينة تل أبيض

محافظة الرقة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في ريف الرقة الشمالي، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها القوات التركية والفصائل الموالية لها، صباح اليوم الجمعة، على صوامع قزعلي بريف تل أبيض، والتي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة. وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قد قصفت، في 21 الشهر الجاري، مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف مدينة تل أبيض الغربي، شمالي الرقة، حيث طال القصف الجديد قرى قزعلي وسليب ومبعوجة وقران، في حين أصيب عنصر في قوات النظام بالقصف على الريف الغربي، إذ تتواجد قوات النظام في تلك القرى أيضاً، وكان نشطاء المرصد السوري في ريف الرقة الشمالي، رصدوا قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مناطق في قرى كور حسن وصوان وعريضة ولقلاقو وخربة بقر وزنوبيا وبير زنار الخاضعة لنفوذ قوات سوريا الديمقراطية، بريف مدينة تل أبيض الغربي، شمالي الرقة، ما أدى لأضرار مادية.