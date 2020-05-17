القوات التركية تجدد قصفها الصاروخي على قرى خاضعة لسيطرة القوات الكردية بريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية، على أماكن في قرى شوارغه ومحيطها والمالكية ومرعناز وتات مراش والإرشادية الواقعة بالقطاع الشمالي من الريف الحلبي، والخاضعة لسيطرة القوات الكردية، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد في الـ14 من الشهر الجاري، قصفا مدفعيا نفذه الجيش التركي المتمركز في شمال حلب، استهدف ناحية شيراوا وقرى أقيبة وصوغانكة ومرعناز والمالكية الواقعة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.