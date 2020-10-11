القوات التركية تجدد قصفها الصاروخي على مناطق نفوذ القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً، نفذته القوات التركية على مناطق في قرية مياسة التابعة لناحية شيراوا، الخاضعة لسيطرة القوات الكردية بريف حلب الشمالي الغربي، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري، في 4 تشرين الأول الجاري، توسع رقعة القصف البري الذي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مناطق انتشار القوات الكردية في شمال غرب محافظة حلب، حيث طال القصف قرى تل مضيق وسد الشهباء وقرية كالوتية في منطقة الشهباء شمالي حلب.

كما جددت القوات التركية قصفها المدفعي على ناحية شيراوا مستهدفةً كل من قرى كوندي مازن وباشمرة ومايوسة.