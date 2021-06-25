القوات التركية تجدد قصفها على قرى ريف تل أبيض شمالي الرقة 

محافظة الرقة: جددت القوات التركية قصفها بالمدفعية الثقيلة على مواقع في ريف تل أبيض شمالي الرقة، حيث استهدفت كل من قرية عبدوكي صغيرة وكوبرلك، مما أدى إلى احتراق اشجار في قرية كوبرلك، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في ريف الرقة الشمالي قد رصدوا، صباح اليوم، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها القوات التركية والفصائل الموالية لها، على صوامع قزعلي بريف تل أبيض، والتي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قد قصفت، في 21 الشهر الجاري، مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف مدينة تل أبيض الغربي، شمالي الرقة، حيث طال القصف الجديد قرى قزعلي وسليب ومبعوجة وقران، في حين أصيب عنصر في قوات النظام بالقصف على الريف الغربي، إذ تتواجد قوات النظام في تلك القرى أيضاً.