القوات التركية تجدد قصفها على محاور في محيط بلدة عين عيسى شمالي الرقة

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، تجدد القصف الصاروخي من قبل القوات التركية على مناطق في محيط عين عيسى الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف الرقة الشمالي، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن إصابات، وكانت القوات التركية والفصائل قد قصفت المنطقة أكثر من مرة خلال يوم أمس.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس الأول، أن ضابط روسي وضباط من قوات النظام اجتمعوا بقياديين من قوات سوريا الديمقراطية في القاعدة الروسية بمنطقة عين عيسى شمالي الرقة، ووفقا لمصادر المرصد السوري، عمدت القوات الروسية إلى وضع كاميرات “حرارية” فوق قاعدة عين عيسى عقب انتهاء الاجتماع، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن نتائج الاجتماع.