القوات التركية تجدد قصفها على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية المتمركزة في القاعدة العسكرية التابعة لها بمنطقة مارع، استهدف مناطق خاضعة لسيطرة القوات الكردية في محيط المنطقة الواقعة بريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري نشر في 5 الشهر الجاري، أن القاعدة العسكرية التركية في كلجبرين، قصفت بالمدفعية الثقيلة، مواقع في كل من تل رفعت وكفرنايا والمضيق وسد الشهباء وقرية الشيخ عيسى وحليصة وطريق دير جميل ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب، واستهدفت مدفعية القوات التركية والفصائل الموالية لها، مواقع عسكرية لمجلس منبج العسكري في جبل الصياد شرقي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.