القوات التركية تجدد قصفها على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، تجدد القصف البري التركي على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث سقطت قذائف على مرعناز وأماكن أخرى في المنطقة، وأشار المرصد السوري مساء أمس، إلى أن القاعدة العسكرية التركية المتمركزة على أطراف مدينة مارع، قصفت بالمدفعية الثقيلة قرى حربل وشيخ عيسى وشيخ هلال ضمن مناطق نفوذ القوات الكردية شمالي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، سقوط قذائف صاروخية على مدينة عفرين وأطرافها بريف حلب الشمالي الغربي الخاضعة لنفوذ الأتراك والفصائل، ما أدى لاستشهاد طفلة من ريف حلب الجنوبي، ولم يعلم مصدر القذائف إذا ما كان قوات النظام أم القوات الكردية.

كما قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، أماكن خاضعة لسيطرة القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.