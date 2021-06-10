القوات التركية تجدد قصفها على مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب: جددت القوات التركية قصفها بالمدفعية الثقيلة، على مواقع ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب، حيث طال القصف كل من أطراف مدينة تل رفعت والشيخ عيسى وعين دقنة ومطار منغ العسكري وبيلونة، دون تسجيل إصابات.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، قبل ساعات، قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية على مطار منغ العسكري ضمن منطقة الشهباء في ريف حلب الشمالي، مما أدى إلى إصابة 3 عناصر من قوات النظام، حيث جرى نقل المصابين إلى مشفى تل رفعت.