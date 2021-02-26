القوات التركية تجدد قصفها على مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة تجدد القصف الصاروخي، من قبل القوات التركية على مواقع للقوات الكردية بريف حلب الشمالي، حيث استهدف القصف محيط مدينة مارع شمالي حلب.

ورصد المرصد السوري مساء أمس، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها القوات الكردية، على مناطق في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي، لتقوم القوات التركية بالرد عبر قصف صاروخي طال مناطق في مرعناز وشوارغه وعلقمة وكشتعار وصاغوناكة الخاضعة لسيطرة القوات الكردية شمال وشمال غربي حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وأشار المرصد السوري في 17 الشهر الجاري، إلى انفجارات دوت في مدينة عفرين، نتيجة قصف مدفعي مصدره مناطق نفوذ النظام السوري في ريف حلب، حيث سقطت 5 قذائف صاروخية في شارع الفيلات وسط المدينة، ما أسفر عن إصابة 9 مواطنين بينهم أطفال بجروح متفاوتة.

على صعيد متصل، قصفت القواعد التركية قريتي كشتعار وأبين جنوب عفرين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.