المرصد السوري لحقوق الانسان


بعد تمهيد مدفعي من داخل الأراضي التركية.. اشتباكات عنيفة على محاور في الريف الشمالي لمحافظة الحسكة
بعد تمهيد مدفعي من داخل الأراضي التركية.. اشتباكات عنيفة على محاور في الريف الشمالي لمحافظة الحسكة

القوات التركية تجدد قصفها قرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية  في ناحية شران 

قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، قرى مرعناز ومالكية وشوارغة وعلقمية في ناحية شران بريف عفرين في مناطق انتشار القوات الكردية هناك، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية المنتشرة في ريف حلب من جهة أخرى، على محور قرية كفرخاشر في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، اشتباكات عنيفة على محور مرعناز بريف حلب الشمالي، بين قوات “الجيش الوطني” الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية المنتشرة في المنطقة من جهة أخرى، تترافق مع قصف واستهدافات مكثفة.

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